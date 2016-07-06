Два года в неволе: полковник Безъязыков рассказал Порошенко о том, как попал в плен

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, приветствуя военнослужащего с возвращением домой, президент подчеркнул, что освобождение украинских граждан из плена боевиков одна из главных задач сегодня.

«Мы будем бороться за возвращение каждого украинца. Независимо от того, это полковник, рядовой или волонтер, или гражданский», - заявил Порошенко отметив, что ежедневно заслушивает доклады председателя и представителей СБУ, уполномоченного президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирины Геращенко о ситуации с гражданами, которые находятся в плену на оккупированных территориях и в России.

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Президент отметил, что операция по освобождению полковника из плена была не простой из-за блокирования Россией процесса обмена. Он напомнил, что процесс обмена 25-ти украинских заложников на 50 боевиков был заблокирован в Минске.

«Несмотря на то, что это заняло долгое время - то, что вы вернулись домой, это и наша служба, и офицеры воспринимают как настоящую победу, ведь к этому много людей приложили немало усилий», - сказал также глава государства.

Порошенко поздравил также жену военного Маргариту, которая все это время продолжала верить в освобождение мужа.

Полковник ВСУ Безъязыков рассказал президенту о том, как попал в плен почти два года тому назад и условия, в которых он содержался пророссийскими боевиками - где и как с ним обращались террористы.

«Очень трудно переосмыслить то, что произошло. Очень тяжелый и долгий путь мне пришлось пройти», - сказал он.

«Благодаря проведенной операции, Службе безопасности, благодаря нашим волонтерам, благодаря вам произошло это освобождение, чему я очень рад», - сказал Безъязыков.