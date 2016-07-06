Путин сегодня намерен встретиться с "губернатором" оккупированного Севастополя
Президент России Владимир Путин сегодня намерен встретиться с "губернатором" оккупированного Севастополя Сергеем Меняйло.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент (РФ) проводит ряд встреч, совещаний текущего характера – публичной станет его встреча с губернатором Меняйло. Будут обсуждаться вопросы Севастополя», - сказал Песков.
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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.
Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.
18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.
Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.