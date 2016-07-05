При обысках в Ривненской области изъяты валюта, оружие и полторы тонны янтаря

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вадим Троян. По его словам, правоохранители провели 123 обыска по месту их работы и жительства, а также в их родственников. Во время обысков изъято более $160 тыс., 4700 евро и 94,5 тыс. грн.

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Также следователями изъято черновую бухгалтерию, схему распределения средств, офисную технику. Кроме того, правоохранители изъяли различные украшения, в основном - из золота, коллекцию ценных часов, а также автомобиль, принадлежащий одному из задержанных.

Изъято и несколько единиц оружия с патронами к нему, в частности - несколько автоматов Калашникова, пистолет Макарова, охотничье ружье.

Всего во время обысков у фигурантов дела, а также в помещении учреждения, с которым был заключен договор об ответственном хранении изъятого янтаря, правоохранителями изъято более 1,5 тонны камней разных фракций.

По его словам, правоохранители отработали всю «цепочку» нелегальной добычи янтаря в Ривненской области - от распределения территории между нелегальными копателями и к еженедельному сбору с них денег.

Троян также добавил, что полная доказательная база о противоправной деятельности собрана в отношении заместителя областного прокурора, работников СБУ, Национальной полиции, а также представителей криминального мира. «У нас есть доказательная база на 32 человека. Основные организаторы и лидеры - их пять», - отметил Троян.

По его словам, в отношении этих пяти человек принято решение о задержании. Фигурантам инкриминируют уголовные преступления по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Троян отметил, что в случае взаимодействия между всеми правоохранительными структурами можно не только проводить профилактику, но и навести порядок в этой сфере. «И теперь уже задача законодателей в Верховной Раде - внести законопроект, который легализует законность добычи янтаря», - отметил Троян.

Как известно, вчера, 4 июля, Троян сообщил о задержании в Киеве криминального авторитета по прозвищу «Ушатый», который контролировал добычу янтаря в Ривненской области.