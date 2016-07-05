Днепр может расширить свои границы

Об этом мэр Борис Филатов заявил в эфире одного из телеканалов, передает 056.ua. Он сообщил, что на ближайшей сессии городского совета депутаты должны рассмотреть вопрос о присоединении поселка Авиаторское. Сейчас поселок находится как бы между городом и областью, из-за чего местные жители имеют множество неудобств. Борис Филатов подчеркнул, что решение этого вопроса - под его личным контролем.

Читайте такжеВ центре Днепра трамвай столкнулся с автомобилем

«До того времени, как поселок полноценно включится в городскую жизнь, хотя он фактически находится в черте города, коммунальные службы Днепра будут предоставлять там услуги, убирать и помогать, чем только можно, потому что нынешняя ситуация на самом деле является неприемлемой. Люди не должны страдать», - отметил глава города.

По его словам, несколько сложнее ситуация со Слобожанским. Поселок имеет собственный бюджет, в котором предусмотрен ряд льгот для жителей. И при этом жители Слобожанского пользуются инфраструктурой Днепра.

«Наше дело здесь - убедить территориальную общину Слобожанского поселка, что присоединение к городу является необходимой процедурой в первую очередь для них, и это будет иметь положительное значение. Тем более, что новый закон предусматривает объединение территориальных общин, и чем больше становятся общины, тем больше выгоды для людей. Общество получает от этого преимущества», - сказал Борис Филатов.