Сын кандидата в нардепы Загида Краснова напал на коммунальщиков в Днипре (фото, видео)

ККак сообщил городской голова Днипра Борис Филатов на своей странице в Facebook, инцидент произошел сегодня, около 12.00.

«Еще не успело утихнуть общественное возмущение по поводу избиения пожилой женщины депутатом от «Оппоблока», как, похоже, у нас в городе снова скандал. Сегодня, в районе 12.00, на работников коммунального предприятия, которые приехали реконструировать клумбы возле кафе «Рио» на Набережной, было совершено нападение», – написал Борис Филатов.

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Городской голова также отметил, что на месте происшествия присутствовали журналисты, которые приехали освещать работу коммунальщиков, но «ретировались с места событий и снимали издалека, как титушки грузят биты в черные джипы». Соответствующее видео Борис Филатов опубликовал в соцсети.