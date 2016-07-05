Украина хочет наладить совместное с США производство летального оружия - Чалый

Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый в интервью для "5 канала", сообщает ZN.ua.

По его словам, таким образом Киев компенсирует неготовность Запада открыто поставлять оружие Украине, и приобретет стратегическое преимущество в долгосрочной перспективе. "Мы сейчас говорим о том, чтобы углубить взаимодействие с Соединенными Штатами в общем производстве оружия, в общих действиях в этом секторе. Это намного важнее, это – стратегическое направление", – отметил Чалый.

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По словам посла, Киев сменил свою позицию в вопросах поставки в страну летального оружия, учитывая реакцию американских союзников.

"Официальная позиция Белого дома сейчас – они не говорят о летальном оружии. А мы, откровенно говоря, сейчас, несколько изменили подход. Потому что производить летальное оружие мы можем и в Украине", - подчеркнул дипломат.

С его точки зрения, передача Киеву летального оружия со стороны стран Запада стала бы мощным символическим жестом, однако является, в большей степени, политическим, чем практическим решением.

При этом, Чалый отметил, что сегодня Украина очень остро нуждается в современных оборонительных средствах – БПЛА, защищенных средствах коммуникаций, радарных системах, средствах РЭБ, и прочем.



