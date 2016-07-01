СМИ рассказали, как экс-командующий НАТО давил на Обаму из-за оружия для Украины

Об этом сообщает сайт The Intercept, ссылаясь на анализ электронных писем Бридлава, которые были получены неизвестными хакерами после взлома аккаунта генерала в Gmail и размещены на новом веб-сайте под названием DC Leaks, пишет Европейская правда.

Обама сопротивлялся политическому давлению со стороны Конгресса и вооруженных сил о предоставлении летальной помощи украинскому правительству, опасаясь, что это приведет к увеличению кровопролития и обеспечит президенту России Владимиру Путину обоснование для более глубокого вторжения в Украину.

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Бридлав во время брифингов для Конгресса, неоднократно спорил с администрацией Обамы по поводу ситуации в Украине, и в конце концов появилась информация о конфликте между генералом и президентом США.

В серии сообщений в 2014 году Бридлав искал встречи с бывшим государственным секретарем Колином Пауэллом, прося советы о том, как оказать давление на администрацию Обамы, чтобы тот занял более агрессивную позицию по отношению к России.

"Я могу ошибаться, но ... я не вижу, что Вашингтон на самом деле "привлечен" к работе с Европой/НАТО. Откровенно говоря, я думаю, что мы "обеспокоены"...грозит втягиванием нации в конфликт", - пишет Бридлав в электронном письме Пауэллу, который ответил, приняв приглашение встретиться и обсудить эту дилемму.

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"Я прошу вашего совета в двух аспектах.. как использовать эту возможность в то время, когда все глаза направлены на ИГИЛ, ... и второе ... как решить эту проблему лично с POTUS (аббревиатура, обозначающая президента США – УНИАН)", - пишет Бридлав.

Он пытался повлиять на администрацию Обамы по нескольким каналам, рассылая по электронной почте письма ученым и отставным военным чиновникам, в том числе бывшему верховному главнокомандующему НАТО Уэсли Кларку, рассчитывая на поддержку в деле предоставления в военной помощи украинским силам.

"Я думаю, что POTUS рассматривает нас как угрозу, которая должна быть сведена к минимуму,...то есть не втянуть в войну????", - написал Бридлав в письме Харлан Ульман, старшему советнику Атлантического совета, описывая попытки получить поддержку Пауэлла, чтобы помочь повлиять на Обаму.

"Учитывая инструкции Обамы вам не начинать войну, это возможно будет трудно воплотить", - ответил Ульман несколько месяцев спустя, в другой череде сообщений об усилиях Бридлава, чтобы "уговорить, убедить или заставить" США отреагировать на действия России.

Бридлав не ответил на просьбу журналистов прокомментировать эти письма. Филипп Карбер, ученый, который регулярно переписывался с Бридлавов для предоставления ему рекомендаций и аналитики по украинскому кризису - засвидетельствовал подлинность нескольких писем, которые просочились в прессу.

Он также рассказал, что Бридлав подтвердил ему, что аккаунт генерала в Gmail был взломан, и что об инциденте было проинформировано правительство.