Завтра по некоторым адресам в Днепре отключат воду
16:28, 04 июля 2016Общество
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С завтрашнего дня в некоторых районах Днепра отключат воду. Отключение связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Жителям рекомендуется создать необходимый запас питьевой воды / Фото УНИАН
Об этом сообщает КП «Днепроводоканал».
5 июля с 9:00 до 20:00 в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети по ул. Наб. Победы будет прекращено водоснабжение потребителей, расположенных на Наб. Победы, 37Б (Рекреационный оздоровительный центр), 39 (Аквапарк), 39А (летнее кафе), 39Б (Кафе «Якорь»), 48Б, 54, 56, 56А (Продуктовый магазин), 58, 58А, 60.
На время выполнения работ предприятие «Днепроводоканал» рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.
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