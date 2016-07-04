Завтра по некоторым адресам в Днепре отключат воду

Об этом сообщает КП «Днепроводоканал».

5 июля с 9:00 до 20:00 в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети по ул. Наб. Победы будет прекращено водоснабжение потребителей, расположенных на Наб. Победы, 37Б (Рекреационный оздоровительный центр), 39 (Аквапарк), 39А (летнее кафе), 39Б (Кафе «Якорь»), 48Б, 54, 56, 56А (Продуктовый магазин), 58, 58А, 60.

На время выполнения работ предприятие «Днепроводоканал» рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.