Мельничук обвиняет Лихолита в ложных показаниях против бойцов "Айдара"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мельничук сказал журналистам возле здания Генеральной прокуратуры Украины.

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«Айдар» - это большая семья, и мы в своей семье сами разберемся. Но есть момент, что Лихолит дал ложные показания на бойцов батальона. И сегодня в Старобельске проходит судебное заседание относительно Ельмеса Романа Романовича... Этот человек уже больше года сидит в СИЗО по ложным показаниям, которые дал именно Лихолит», - отметил Мельничук.

Депутат заверил, что имеет пакет документов, которые подтверждают его слова. Он хочет передать их в Генпрокуратуру.

Мельничук сказал, чтоиз-за показаний Лихолита «сидели еще как минимум пятеро».

«Мое дело - вытащить бойцов из тюрьмы. Никто не имеет права сажать человека без доказательств», - заметил Мельничук.

Также, по его словам, Лихолит пытается дискредитировать его как политика и личность.

Кроме того, депутат прокомментировал задержание правоохранителями "айдаровца" Игоря Радченко, который имеет позывной "Рубеж".

Радченко, как и Лихолит, подозревается в организации вооруженной банды, разбоев, проникновении в жилище, похищении людей.

«Игорь Радченко, как выяснилось, был адвокатом. Я его взял, чтобы он оказывал юридическую поддержку. Потом оказалось, что это человек, который был бандитским адвокатом из команды Бойко", - утверждает Мельничук.

Мельничук заявляет, что Радченко с рядом других лиц имеют отношение к мародерству.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Апелляционный суд Киева избрал личное поручительство народных депутатов Украины Егора Соболева, Андрея Лозового, Семена Семенченко, Игоря Мосийчука и других мерой пресечения Лихолиту.

1 июля Печерский суд арестовал Лихолита на два месяца. Он подозревается в организации банды и разбойных нападениях.