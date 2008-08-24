В Луцке открыли памятный знак «Жертвам Чернобыля».

Как передает корреспондент УНИАН, автором постамента является скульптор, профессор Львовской академии искусств Василий ГУРМАК. Благоустройством памятника занимался главный художник Луцка Ярослав МАТВИЕВ.

Для сооружения монумента были собраны пожертвования областным благотворительным фондом «Инвалиды Чернобыля» и Волынским областным добровольным обществом «Союз Чернобыль». Также выделялись средства из областного и городского советов.

*** В настоящее время на Волыни проживает 3 тысячи ликвидаторов аварии на ЧАЭС и 160 тысяч пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС.