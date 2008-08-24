Эксперты: зря Украину обвинили в геноциде

Обвинения в причастности Украины к российско-грузинскому вооруженному конфликту не имеют под собой никаких оснований, заявляют эксперты Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК и Сергей ЗГУРЕЦ в статье для еженедельник «Зеркало недели».

«Весь мир потрясли сообщения о применении грузинским лидером реактивных систем залпового огня (РСЗО «Град» и «Смерч»)… И именно с них начались мрачные рассказы о тайных поставках Украиной дружественной Грузии этих смертоносных систем», - отмечают В.БАДРАК и С.ЗГУРЕЦ.

«На самом деле прав был старик Жюль Верн, когда заявил, что «ложь, выдаваемая за правду, чаще всего опирается на правдоподобные подробности». Потому что ни РСЗО «Град», ни РСЗО «Смерч» Украина Грузии никогда не поставляла», - заявили эксперты.

Они напомнили, что 16 систем «Град» оставались у Грузии еще со времен СССР, четыре РСЗО страна получила от Израиля. Еще шесть РСЗО в Грузию поставила Чехия, что подтверждают отчеты ООН за 2003 и 2004 годы. Боеприпасы к ним, по данным российских отчетов, Грузия получила из Турции. Кроме того, многие неофициальные источники указывают на российский след в поставках РСЗО в Грузию.

«Во всяком случае, украинского следа тут явно нет. Так что обвинения в геноциде - не по адресу», - подчеркнули эксперты.

По их мнению, подобные обвинения обусловлены исключительно стремлением России удержать государства бывшего СССР в зоне своего геополитического влияния.

«Инсценированное обвинение руководства Южной Осетии в адрес Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО касательно «участия в геноциде осетинского и грузинского народов» - способ создать эффект привязанности Украины к российско-грузинскому конфликту… С таким ярлыком Украине вряд ли стоит рассчитывать на получение ПДЧ в декабре текущего года», - пояснили В.БАДРАК и С.ЗГУРЕЦ.