Деканоидзе: Доверие украинцев к полиции составляет 46%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время инструктажа личного состава групп быстрого реагирования патрульной полиции Хмельницкой области на центральной площади Хмельницкого.

“Раньше доверие к милиции составляло 5-7%. Сейчас общественность предоставила высокий кредит доверия”, - подчеркнула Деканоидзе.

Вместе с тем, она констатировала, что в органах обновленной полиции остаются факты коррупции и давления на бизнес со стороны правоохранителей.

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“Меня часто спрашивают, чем отличается патрульная полиция от групп быстрого реагирования? Прежде всего тем, что группы реагирования будут коммуницировать напрямую с гражданами и населением. Очень важно, чтобы эти участковые инспектора и следователи были доступны для всех людей, в том числе проживающих в сельской местности”, - отметила глава Нацполиции.

Вместе с тем, Деканоидзе отметила, что в органах обновленной полиции остаются факты коррупции и давления на бизнес со стороны правоохранителей.