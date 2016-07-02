Под Харьковом правоохранители обнаружили большой тайник с боеприпасами.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, боеприпасы были обнаружены на этой неделе в лесопосадке вблизи поселка Малая Рогань в Харьковском районе.

Читайте такжеВ Киеве полиция обнаружила большой арсенал оружия и взрывчатых веществ (фото, видео)Отмечается, что неизвестные там спрятали 5 ручных гранатометов, почти 50 гранат, более 3,7 тысячи патронов разных калибров и 55 комплектующих к боеприпасам.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Наказание за совершение данного преступления предусматривает до 7 лет тюремного заключения.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению данного уголовного правонарушения.