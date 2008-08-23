Аэропорт "Борисполь" вступил в ЕС

Сегодня в отдельном контрольно-пропускном пункте „Киев” (аэропорт „Борисполь”) с участием председателя Государственной пограничной службы Украины Николая ЛИТВИНА открылось новое подразделение - Центр управления службой, который по своему техническому уровню и оснащенностью теперь не только не имеет аналогов в ГПСУ, но и полностью отвечает стандартам Европейского Союза.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины.

Новое подразделение будет осуществлять круглосуточный непрерывный мониторинг обстановки в пунктах пропуска, будет обеспечивать управление оперативно-служебной деятельностью и оперативное реагирование на любые события.

В рамках мероприятия также была презентована подсистема „Инспектор-С” с функцией биометрического контроля.

ОКПП "Киев" работает в условиях постоянного увеличения пассажиропотока. Так, только за 7 месяцев этого года в этом пункте пропуска пересекли границу около 3 миллионов человек, из них около 1,9 млн. – граждане Украины.

Оснащение центра позволяет непосредственно руководить сменами пограничных нарядов, организовывать взаимодействие и координацию с другими пунктами пропуска для воздушного сообщения, территориальными подразделениями других органов, местной властью. Система видеонаблюдения позволяет контролировать ситуацию в пункте пропуска и оперативно реагировать на возможность возникновения очередей, конфликтных ситуаций, следить за работой инспекторов и т.п. Центр оснащен системой видеосвязи и современной компьютерной техникой с программным обеспечением, которые позволяют повысить эффективность работы на каждом направлении, говорится в сообщении.