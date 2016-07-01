"Путин-убийца": в Финляндии российскому президенту устроили "теплый прием" (фоторепортаж, видео)

17:12, 01 июля 2016
Общество
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1 июля в финском городе Наантали демонстранты устроили встречу российскому президенту Владимиру Путину, который прибыл с визитом в Финляндию, с "окровавленными" транспарантами с надписями "Путин-убийца", "Путин-ху*ло" и флагами Украины и Сирии.

ТСН

По словам участников акции, на мосту, по которому должен был проехать Путин по дороге к резиденции, в которой должен был провести встречу с президентом Финляндии, собралось несколько сотен представителей Украины, Чечни, Сирии и Финляндии, передает ТСН.

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Толпа высказывала свое возмущение визитом "агрессора", "оккупанта" и "убийцы".

"Я думаю, мы успеем спеть "Слава Украине" и гимн Украины мистеру Путину", - заявил представитель митинга.

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