"Путин-убийца": в Финляндии российскому президенту устроили "теплый прием" (фоторепортаж, видео)

По словам участников акции, на мосту, по которому должен был проехать Путин по дороге к резиденции, в которой должен был провести встречу с президентом Финляндии, собралось несколько сотен представителей Украины, Чечни, Сирии и Финляндии, передает ТСН.

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Толпа высказывала свое возмущение визитом "агрессора", "оккупанта" и "убийцы".

"Я думаю, мы успеем спеть "Слава Украине" и гимн Украины мистеру Путину", - заявил представитель митинга.