"С приветом от президента": солист Rammstein собирается судиться из-за фальшивых фото в поддержку Путина
Вокалист немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн подтвердил, что курсирующие в интернете фотографии, где он стоит в футболке с портретом Путина, на самом деле фальшивые.
Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на Bild.
По словам представителя музыканта, на самом деле на футболке Линдеманна изображен череп с костями, который с помощью графического редактора был подменен на портрет Путина.
Сообщения о том, что Линдеманн в ходе визита в Москву поддержал политику президента России Владимира Путина и увез с собой дорогой телефон с его портретом, в середине июня опубликовали сразу несколько российских СМИ.
Источником новости стала компания Caviar, производящая люксовые "путинофоны", - позолоченные смартфоны с портретом Владимира Путина
"Как видите, и нас в родной Германии подвергают санкциям. Теперь у нас есть поддержка в виде президентского телефона! Думаем, это нам поможет. Справедливость должна восторжествовать", - приводились слова Линдеманна на сайте Caviar.
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Позже компания выпустила официальное опровержение и принесла извинения. (В настоящее время заявление удалено из соцсетей и сайта компании по просьбе представителей Rammstein, рассказали в пресс-службе Caviar).
В реальности, по рассказу Линдеманна, ему в руки сунули телефон со словами: "С приветом от Владимира Путина", а затем спросили, нравится ли ему Москва.
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"Тогда я поднял большой палец вверх и сказал: "Москва - отличный город". Вот и все", - говорится в комментарии для Bild.
По данным Bild, Линдеманн планирует начать судебное разбирательство в связи публикацией фальшивых фото и заявлений и нанял адвокатов.