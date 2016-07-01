На рынке "7-й километр" проводят обыски: прокуратура объяснила причины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в настоящее время

в ходе расследования уголовного производства правоохранители проводят санкционированные обыски в помещениях рынка «7 километр».

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Как пояснили в пресс-службе, прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 206, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 УК Украины (незаконное обращение с оружием; препятствование законной хозяйственной деятельности; подделка документов; растрата имущества путем злоупотребления служебным положением).

«У следствия есть основания полагать, что представители руководства предприятия «Промтоварный рынок (7-й км – УНИАН) растратили средства ООО на сумму более 10 млн грн», подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, проверяется информация о подделке документов по изменению руководящего состава предприятия и препятствовании ведению хозяйственной деятельности работников рынка.

«Сейчас правоохранители проводят санкционированные обыски в ряде помещений, в том числе в административных зданиях предприятия. Досудебное расследование осуществляет ГУ НП в Одесской области», - пояснили в пресс-службе.

Справка УНИАН. ООО «Промтоварный рынок» (промрынок «7 километр») – крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. Расположен в 7-ми километрах от Одессы, в Овидиопольском районе Одесской области. Общая площадь – свыше 110 га. Располагает 15 тыс. торговыми и складскими объектами (магазины, павильоны, контейнеры, склады). Имеется отделение милиции, пожарная часть, 3 медпункта, скорая помощь, 8 автостоянок, банк, автостанция, 2 гостиницы, сеть общественного питания. На рынке работают 60 тыс. человек, из которых 15 тыс. — субъекты предпринимательской деятельности. Ежедневно рынок посещают около 200 тыс. человек.