Деканоидзе уволила главу полиции в Николаевской области - Цеголко

Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе отправила в отставку главу Нацполиции в Николаевской области Виталия Гончарова.

Об этом пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил в Facebook. Читайте такжеГлава Николаевской ОГА Мериков подал в отставку – Порошенко "После вчерашнего заявления президента Хатия Деканоидзе отправила в отставку главного полицейского Николаевской области Виталия Гончарова. Следующий местный прокурор", - написал Цеголко. Как известно, вчера Петр Порошенко сообщил, что инициирует увольнение прокурора и начальника полиции Николаевской области.

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