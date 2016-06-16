Деканоидзе уволила главу полиции в Николаевской области - Цеголко
21:17, 16 июня 2016Политика
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Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе отправила в отставку главу Нацполиции в Николаевской области Виталия Гончарова.
REUTERS
Об этом пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил в Facebook.
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"После вчерашнего заявления президента Хатия Деканоидзе отправила в отставку главного полицейского Николаевской области Виталия Гончарова. Следующий местный прокурор", - написал Цеголко.
Как известно, вчера Петр Порошенко сообщил, что инициирует увольнение прокурора и начальника полиции Николаевской области.
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