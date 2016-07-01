В Киевской области на взятке задержан начальник следствия отделения полиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, милиционер указанные средства требовал от гражданина за непривлечение физического лица к уголовной ответственности.

Правонарушитель задержан после получения денег. В отношении него открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления, а также решается вопрос об избрании задержанному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей.