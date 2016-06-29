Энтузиасты из Днепра разместили на AppStore бесплатные аудиоэкскурсии по городу
На AppStore можно бесплатно загрузить приложение, которое проводит для пользователей экскурсии в формате аудиопрогулки.
Разработчики проекта под названием wayme привлекли к созданию виртуальных экскурсий историков, архитекторов, профессиональных дикторов и фотографов.
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"Все желающие могут сотрудничать с командой проекта и размещать свои экскурсии-прогулки на платформе wayme, фото или делать озвучку новых экскурсий", - рассказал создатель проекта Влад Ганилов.
В будущем планируется расширить список экскурсий по городу и запустить также несколько экскурсий по Киеву.
Благодаря навигатору рассказы о каком-либо месте начинаются не раньше, чем пользователь дойдет до него. Экскурсия сопровождается аудиоэффектами: можно услышать, как ветер срывает куски черепицы с крыши Потемкинского дворца или звон сабель.