48 народных депутатов оспаривают в КС переименование Днепропетровска

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, депутаты просят суд проверить соответствие Конституции Украины постановления Верховной Рады о переименовании Днепропетровска в связи с нарушением установленной Конституцией Украины процедуры его рассмотрения и принятия.

Согласно регламенту Конституционного суда, представление передано на изучение в секретариат суда.

Текст представления размещен на сайте КС в рубрике «На рассмотрении суда».

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Как сообщал УНИАН, 19 мая постановление о переименовании Днепропетровска в Днепр поддержали 247 народных депутатов. 1 июня постановление подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Название "Днепропетровск" город в 1926 году получило по названию реки и в честь партийного, большевистского и советского деятеля, руководителя революционного движения и председателя ЦИК УССР – Г.И. Петровского, который впоследствии стал одним из инициаторов организации Голодомора 1932-33 годов. "Название несет в себе символику коммунистического режима и, согласно закону, должно быть изменено", - говорилось в пояснительной записке к постановлению.