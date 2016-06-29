ГПУ назвала ответственного за разгон "майдановцев" на Банковой 1 декабря 2013, он под домашним арестом

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что ему инкриминируется организация путем отдания заведомо незаконного приказа применения 1 декабря 2013 года на улице Банковой в Киеве сотрудниками спецподразделения «Беркут» и военнослужащими внутренних войск МВД Украины специальных средств и физического насилия к участникам акции протеста и журналистам, в результате чего причинены телесные повреждения более 29 митингующим и 22 представителям средств массовой информации, что привело к наступлению тяжких последствий, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 171, ч. 4 ст. 41, ст. 340 УК Украины.

Кроме того, относительно этих событий ему инкриминировано ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, необеспечение надлежащей защиты бойцов внутренних войск и патрульно-постовой службы, в результате чего получили телесные повреждения 26 лиц, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Украины.

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Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В Генпрокуратуре напомнили, что по результатам расследования событий, произошедших 1 декабря 2013 года на улице Банковой, в организации разгона акций протеста и применении насилия к протестующим сообщено о подозрении 5 лицам из числа руководства государства и правоохранительных органов и 5 правоохранителям-исполнителям этих противоправных действий. В суд направлены обвинительные акты в отношении 3 лиц, 6 подозреваемых находятся в розыске. Досудебное расследование по установлению других организаторов и исполнителей, совершенных во время этих событий преступлений, продолжается.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в Генпрокуратуре, речь идет о бывшем руководителе управления общественной безопасности ГУ МВД в г. Киеве Олеге Мариненко.

Отметим, что с июля 2013 года по январь 2014 года начальником милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве работал Петр Федчук.