На Днепропетровщине водителей автобусов оденут в униформу (фото)

На Днепропетровщине водители нескольких перевозчиков уже работают в фирменных рубашках и футболках. В то же время другие предприятия начали разрабатывать собственную уникальную форму. Об этом сообщил глава области Валентин Резниченко, которого цитирует пресс-служба ОГА.

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"Уже несколько месяцев следим за движением автобусов через навигационную систему, в режиме онлайн проводим конкурсы перевозчиков. Уделяем внимание безопасности и комфорта пассажиров, и улучшению сервиса. Поэтому решили ввести форму для водителей. Большинство автопредприятий поддержали инициативу. На 2-х из них сотрудники уже получили фирменную спецодежду", - рассказал Резниченко.

По его словам, перевозчики самостоятельно выбирают цвет и фасон формы. Единственное требование – логотип автопредприятия должен обязательно быть на одежде.

Планируют, что за 2 месяца транспортники, которые работают на маршрутах региона и поддержали инициативу облгосадминистрации, наденут свою форму.

На Днепропетровщине более 200 пригородных и 240 междугородних маршрутов. На них работает более 800 машин.