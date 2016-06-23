Луценко рассказал о своей зарплате в ГПУ

Зарплата генпрокурора - серьезный рост после работы в Верховной Раде. Об этом Юрий Луценко рассказал в интервью изданию "Высокий замок".

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"Я также до недавнего времени говорил, что нельзя найти честных прокуроров на две с половиной тысячи гривень. Я запросил данные о том, сколько получают на руки работники прокурорских структур. Например, моя зарплата — 35 тысяч гривень. Это серьезный рост зарплаты после Верховной Рады. Так вот, низовой прокурор получает минимум 12 тысяч гривень. Мы знаем, сколько получает украинский учитель..." — рассказал Луценко.

Напомним, в начале июня во время внезапной проверки работы Одесской местной прокуратуры №4 в Суворовском районе города генпрокурор был возмущен несоответствием образа жизни прокуроров их доходам.