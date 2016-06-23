В Луцке мужчина с ножом напал на начальника патрульной полиции, тот обстрелял нападавшего

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Луцка, нападение произошло сегодня около 1 часа ночи.

Вовченко вместе с заместителем Дмитрием Хмаруком на служебном автомобиле объезжали город с целью проверки работы патрульных.

Их внимание привлекла группа людей возле одного из отелей на улице Набережной. Это были дети, которые в сопровождении взрослых собрались у туристического автобуса, чтобы ехать в путешествие. Удостоверившись, что все в порядке, начальник патрульной полиции и заместитель вернулись к своему автомобилю. Вдруг дверь Hyundai Sonata открыл неизвестный мужчина с собакой и скомандовал Вовченко выйти из машины.

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Получив отказ патрульных, мужчина схватил нож и бросился на начальника управления. Хмарук выбежал из автомобиля, и предупредил, что будет стрелять. Нападающий не останавливался, поэтому после предупредительного выстрела Хмарук дважды выстрелил из травматического пистолета в нападавшего, ранив его. Злоумышленник начал убегать, но Вовченко догнал и задержал его.

На место происшествия вызвали подкрепление и «скорую». Предварительно, нападающий получил легкое повреждение шеи. Его госпитализировали. По данным врачей, угрозы его жизни нет. Неподалеку от места происшествия нашли нож нападающего.

По предварительной информации, прежде чем напасть на патрульных, мужчина успел сказать туристам, что в автобусе якобы есть взрывчатка. Взрывотехники осмотрели транспортное средство и никакой угрозы не обнаружили.