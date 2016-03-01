На Одесщине задержан водитель, напавший на полицейских с топором

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, во время несения службы полицейские Белгород-Днестровского отдела полиции остановили автомобиль «ВАЗ-2106» под управлением 60-летнего жителя города.

От мужчины чувствовался запах алкоголя. На просьбу сотрудников полиции проехать в медицинское учреждение для медицинского осмотра, горожанин ответил отказом.

«Под предлогом выпить воды, он из багажного отделения автомобиля достал топор, которым стал угрожать работникам полиции. Согласно статье 45 Закона Украины «О Национальной полиции» к правонарушителю были применены специальные средства», - сообщили в отделе.

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Как выяснилось, мужчина уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе и управления транспортным средством в нетрезвом состоянии.

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Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работников правоохранительного органа) УК Украины. За совершенное правонарушение законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.