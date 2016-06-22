"Человек с большим количеством врагов": глава СБУ заявил, что вынужден спать с оружием

Об этом он сказал в интервью Лига.net.

"Я, как офицер СБУ, как человек с большим количеством врагов, обещавших уничтожить меня и мою семью до седьмого колена, всегда хожу с оружием, сплю с оружием. Я вынужден это делать", - заявил он.

Грицак также рассказа, что раньше любил охоту.

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"Я перестал охотиться. Наверное, больше никогда уже не захочу. Многое в жизни поменялось. Когда кто-то по тебе стреляет, ты по кому-то стреляешь... Стрелять для удовольствия в живые цели - я в этом больше не вижу ничего для себя. Буду стрелять в тире - это обязательно. Мне подарили друзья машинку, которая выстреливает тарелочки. Люблю я и снайперское оружие. Это меня захватывает", - рассказал он.