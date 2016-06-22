В Украине из-за непогоды до сих пор обесточены 159 населенных пунктов в двух областях

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что накануне бригады облэнерго проводили работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов в шести областях, которые были обесточены вследствие неблагоприятных погодных условий. Полностью восстановлено электроснабжение в девяти населенных пунктах Закарпатской области, 39 - Тернопольской, 19 - В Хмельницкой и 30 – Черновицкой.

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По состоянию на утро среды остаются обесточенными 86 населенных пунктов во Львовской области и 73 - в Ивано-Франковской области.