В Украине из-за непогоды до сих пор обесточены 159 населенных пунктов в двух областях
08:39, 22 июня 2016Общество
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В Украине остаются обесточенными 159 населенных пунктов в двух областях.
Накануне бригады облэнерго проводили работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов в шести областях / forumdaily.com
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что накануне бригады облэнерго проводили работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов в шести областях, которые были обесточены вследствие неблагоприятных погодных условий. Полностью восстановлено электроснабжение в девяти населенных пунктах Закарпатской области, 39 - Тернопольской, 19 - В Хмельницкой и 30 – Черновицкой.
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По состоянию на утро среды остаются обесточенными 86 населенных пунктов во Львовской области и 73 - в Ивано-Франковской области.
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