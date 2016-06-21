Во Львовской области загорелся храм УГКЦ (фото, видео)

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 21 июня в 14:08. К месту происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения.

Пожар был локализован в 14:22 и полностью ликвидирован в 14:35.

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"Огнем уничтожено помещение ризницы (помещения для переодевания настоятеля) на площади 16 кв.м и частично поврежден иконостас на площади 3 кв.м. Пожарные спасли здание церкви от уничтожения огнем", - говорится в сообщении.

Причина и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.