В Измаиле за ночь госпитализированы еще 28 человек с кишечной инфекцией – мэр

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Он отметил, что с начала вспышки кишечной инфекции в стационары Измаила и Измаильского района поступили 460 человек, из них 281 – дети.

«По состоянию на утро 21 июня, в местных больницах получают лечение 215 человек, в том числе, 111 детей», - сообщает Абрамченко.

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По его словам, при общем уменьшении количества заболевших в последние дни наблюдается увеличение численности взрослых, которые обращаются за врачебной помощью.

«Причина тому – не только более сильный (по сравнению с детским) иммунитет взрослого человека, а и пренебрежение строгим выполнением элементарных правил санитарии и гигиены», - указывает мэр.

Он уточнил, что только в минувшие выходные полиции и пограничникам приходилось вытаскивать из воды купающихся людей, которые подвергают себя и окружающих опасности заболеть.

«Медикаменты и вода тем, кто лежит в больнице, выдаются бесплатно и в полном объеме», - добавил городской голова Измаила.

Как сообщал УНИАН, 19 июня мэр Измаила Абрамченко в своем обращении к жителям города заявил, что причиной массового заболевания людей, по предварительным данным, стали возбудители ротовирусной и норовирусной инфекций, а также - кишечная палочка. Это произошло вследствие фекального загрязнения воды в ходе проливных дождей, прошедших 14 июня.

Потерпевшие начали поступать в медучреждения с 16 июня.

По факту массового отравления людей в Измаильском районе Одесской области открыто уголовное производство.