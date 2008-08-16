1004 ДТП произошло в Украине за минувшие сутки

В Украине в течение минувших суток произошло 1004 дорожно-транспортных происшествия, в которых 18 человек погибли, 229 - ранены.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента Государственной автомобильной инспекции МВД Украины.

В частности, по данным ГАИ, нарушение водителями правил дорожного движения привели к ДТП в Харьковской и Запорожской областях.

Водитель автомобиля "Шевроле Авео", двигаясь по селу Малая Данииловна в Харьковской области не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с автомобилем «Шкода Октавия», двигавшимся впереди, после чего произошло столкновение «Шкоды» с автомобилем «Форд Сиерра», который также двигался впереди в попутном направлении.

В результате автопроисшествия водитель автомобиля "Шевроле" и водитель и четверо пассажиров "Шкоды" получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Также в Запорожской области, на 433 км автодороги Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, водитель автомобиля "Mазда", выезжая с второстепенной дороги на главную, не отдал преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем "Ниссан Максима". Оба водителя, пассажирка "Mазды" и еще пять пассажиров "Ниссана" получили телесные повреждения.