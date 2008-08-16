Украинские военные примут участие в учениях в Норвегии

В норвежском городе Ставангер завершила работу двухдневная заключительная конференция по планированию учений “Инейблер – 2008”.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, целью этого мероприятия было выяснение и согласование вопросов участия украинских военнослужащих в учениях “Инейблер – 2008”.

От Вооруженных Сил Украины участие в этом мероприятии принял старший офицер – переводчик Международного центра миротворческой и безопасности Яворивского общевойскового полигона подполковник Сергей ГУНЬКАЛО.

Во время конференции украинский офицер подключился к рассмотрению основных документов по проведению учений, ознакомился с его планом-сценарием и уточнил должности в учениях, определенные для украинских представителей.

Он также принял участие в работе соответствующего синдиката и получил отчетные документы о результатах проведения предыдущих конференций.