Во Львовской области горела церковь XVII века
09:44, 20 июня 2016Общество
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В городе Комарно Львовской области горел храм Украинской греко-католической церкви XVII века.
На Львовщине горела церковь / cv.mns.gov.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В г. Комарно Городокского района в 19.15 19 июня в здании Украинской греко-католической церкви "Святого Антония" (1657 года постройки и является памятником архитектуры) возник пожар", - говорится в сообщении.
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По данным ГСЧС, огнем уничтожен иконостас на площади 5 квадратных метров и церковное имущество на площади 10 квадратных метров.
В 19.51 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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