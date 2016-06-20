Во Львовской области горела церковь XVII века

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В г. Комарно Городокского района в 19.15 19 июня в здании Украинской греко-католической церкви "Святого Антония" (1657 года постройки и является памятником архитектуры) возник пожар", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Сумах горела часовня церкви Сергия Радонежского

По данным ГСЧС, огнем уничтожен иконостас на площади 5 квадратных метров и церковное имущество на площади 10 квадратных метров.

В 19.51 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.