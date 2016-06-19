Военные отрицают свою причастность к обстрелу моста на Житомирщине

Крестьяне убеждены, что снаряд прилетел с соседнего полигона десантников, где именно длились учения, сообщает ТСН.uа.

"К мосту теперь настоящее паломничество. Люди едут целыми семьями посмотреть, куда попал боеприпас. Приезжают и фотографируют руины. От разрыва снаряда бетонная плита старого моста раскололась пополам. Совсем неподалеку от места разрыва газопровод, который проходит над рекой. То, что его не посекло осколками, просто чудо", - говорится в сообщении.

Глава района говорит, что рядом с местом взрыва есть пятиэтажка, детский дом и дорога. Говорит, после взрыва сюда сразу приехали с полигона военные. Взрывотехники нашли осколки от снаряда.

"Военные приехали, смотрели, осматривали мост. Позже нашли обломки от снаряда на этом мосту. После этого они уехали", - рассказал председатель Житомирской райгосадминистрации Сергей Микитюк.

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На полигоне высокомобильных десантных войск возле села Дениши действительно были учения артиллеристов. Это подтвердил пресс-секретарь ВДВ. Однако, что снаряд мог прилететь с полигона – он отрицает.

"Продолжались плановые учения артиллерийских подразделений, во время которых личный состав выполнял задачи со строгим соблюдением правил безопасности. Экспертиза даст ответ, что это за взрывное устройство. Мы это не подтверждаем", - подчеркнул пресс-секретарь ВДВ ВСУ Руслан Линник.

Что в сельский мост попал снаряд – уже подтверждено. Теперь устанавливают, чей.

"Установлено, что это снаряд 122 мм. Также военной прокуратурой житомирского гарнизона поручено военной службе правопорядка относительно проведения проверки и установления обстоятельств, причин и условий, способствовавших данному событию. Кроме того, командование высокомобильных десантных войск проводится служебное расследование", - рассказал представитель военной прокуратуры Виталий Клопотовський. Там обещают уже в ближайшее время обнародовать выводы экспертизы и, если установят, что снаряд действительно прилетел с полигона, тогда откроют уголовное производство.