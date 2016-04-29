С начала АТО украинские саперы обезвредили на Донбассе более 111 тысяч взрывных устройств

Об этом на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре сегодня, 29 апреля, сообщил помощник Министра обороны Украины по вопросам связей с общественностью подполковник Алексей Чернобай, передает УНИАН.

"За эту неделю инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил Украины нашли и обезвредили 789 взрывоопасных предметов. Всего с начала проведения антитеррористической операции военные саперы обезвредили в зоне АТО 111 480 тысяч минно-взрывных устройств", - рассказал Чернобай.

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Как сообщал УНИАН, за сутки 28 апреля в зоне АТО получили ранения трое украинских военных. Боевики 19 раз обстреляли опорные пункты Вооруженных сил Украины.