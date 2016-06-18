На Закарпатье задержали мужчину, который подстрелил пограничника и скрылся

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

По данным ведомства, на сегодня личность мужчины уже установлена и он задержан работниками полиции.

Им оказался 35-летний житель села Богдан Раховского района.

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По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей).

Напомним, 13 июня неизвестные обстреляли закарпатского пограничника из травматического оружия во время выполнения им своих обязанностей. Сообщалось, что тот получил ранение в ногу.

По мнению ГПСУ, инцидент является свидетельством "бешеного сопротивления и противостояния", который оказывают организаторы контрабанды через границу на Закарпатье.