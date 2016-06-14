На Закарпатье контрабандисты подстрелили пограничника и скрылись - ГПСУ

Как сообщает Государственная пограничная служба, неизвестные лица на автомобиле подъехали к пограничнику во время выполнения им своих служебных обязанностей и, ничего не объясняя, осуществили выстрел из травматического оружия по военнослужащему и скрылись с места происшествия.

Пуля попала военнослужащему в ногу.

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По данному факту были проинформированы сотрудники полиции и прокуратуры. Принято решение о внесении данных в ЕРДР уголовного производства по ч.2 ст.345 УК (умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

Как отмечает ГПСУ, инцидент является свидетельством "бешеного сопротивления и противостояния", который оказывают организаторы контрабанды через границу.