Ехануров обещает продемонстрировать, как сумел сохранить боеготовность ВСУ

Министерство обороны Украины на параде ко Дню независимости продемонстрирует, что сумело сберечь боеготовность Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на этом заявил министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ сегодня во время пресс-конференции в Житомире.

"Из конфликта в Грузии нам, украинцам, нужно делать свои украинские выводы, главный из которых - необходимость иметь крепкие Вооруженные силы. Поэтому мы постараемся на праздничном параде ко Дню независимости продемонстрировать, что Минобороны, несмотря на непродуманную политику сокращения ВСУ, которая, я надеюсь, уже закончилась, все-таки сумели сберечь боеспособность нашей армии. Мы это продемонстрируем", - подчеркнул руководитель оборонного ведомства.