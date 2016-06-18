Полиция расследует как хулиганство действия активистов, ворвавшихся в Одесский облсовет 17 июня

Об этом говорится в сообщении Главного управления полиции в Одесской области.

Отмечается, что в пятницу представители общественных формирований ворвались в сессионный зал и помешали проведению сессионного заседания.

Группа, состоящая примерно из 20 человек, путем повреждения входных дверей в здании ОГА ворвались в сессионный зал, начав выкрикивать провокационные лозунги и мешать проводить совещание.

На месте происшествия находились сотрудники ГУНП в Одесской области, которые обеспечивали охрану публичного порядка и остановили противоправные действия общественных активистов.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

«Обращаю внимание, что общественные активисты, причастные к данному происшествию, будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству», - прокомментировал глава областной полиции Гиорги Лорткипанидзе.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава областной администрации Михаил Саакашвили, некоторые участники акции сломали дверь, выбив стекло, при этом поранились сами и ранили военнослужащего Нацгвардии. При этом, по его мнению, областной совет и так был готов поддержать вопрос предоставления статуса участников боевых действий всем, кто защищал страну.

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Напомним, вчера Одесский областной совет выполнил требование добровольческих батальонов, представители которых ворвались в сессионный зал, требуя признать их ветеранами войны на востоке Украины. За решение проголосовали 65 депутатов.

Также облсовет обратился к Верховной Раде и Кабинету министров с просьбой соответствующим образом изменить законодательство.