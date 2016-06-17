Одесский облсовет под давлением ворвавшихся активистов признал бойцов добробатов ветеранами войны (фото)

14:47, 17 июня 2016
Общество
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Одесский областной совет выполнил требование бойцов добровольческих батальонов, ворвавшихся сегодня в сессионный зал, требуя признать их ветеранами войны на востоке Украины.

dumskaya.net

Как сообщает "Думская.нет", депутаты приняли решение считать добровольцев таковыми на территории региона. Проект решения поддержали 65 депутатов.

Также облсовет обратился к Верховной Раде и Кабинету министров с просьбой соответствующим образом изменить законодательство.

При этом многие избранники заявили, что на собрание оказывается незаконное давление.

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Как передает корреспонденнт УНИАН, утром в пятницу около 60-70 человек пришли к административному зданию Одесской областной государственной администрации (где также находится обловет) на проспект Шевченко.

В их числе – участники АТО, представители «Правого сектора», «Самообороны Майдана Одессы» и пр.

Собравшиеся начали митинг, требуя присвоения добровольцам соответствующего статуса и обеспечения льготами.

Они пришли с флагами Украины и организаций, которые представляют.

Перед собой активисты развернули большую растяжку «Добровольцам – заслуженное признание».

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Среди требований митингующих, в том числе, было создание специальной комиссии и принятие соответствующей программы.

Председатель областного совета Анатолий Урбанский заявил, что поддерживает добровольцев, но их требования невозможно вынести на рассмотрение сессии без согласования и проработки профильных комиссий. Через некоторое время часть активистов ворвались в здание – непосредственно в сессионный зал облсовета, громко объявив свои требования.

Заседание облсовета было сорвано, поскольку активисты прерывали депутатов. В связи с этим в заседании был объявлен перерыв, во время которого депутаты обсудили требования активистов.

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