Одесский облсовет под давлением ворвавшихся активистов признал бойцов добробатов ветеранами войны (фото)
Одесский областной совет выполнил требование бойцов добровольческих батальонов, ворвавшихся сегодня в сессионный зал, требуя признать их ветеранами войны на востоке Украины.
Как сообщает "Думская.нет", депутаты приняли решение считать добровольцев таковыми на территории региона. Проект решения поддержали 65 депутатов.
Также облсовет обратился к Верховной Раде и Кабинету министров с просьбой соответствующим образом изменить законодательство.
При этом многие избранники заявили, что на собрание оказывается незаконное давление.
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Как передает корреспонденнт УНИАН, утром в пятницу около 60-70 человек пришли к административному зданию Одесской областной государственной администрации (где также находится обловет) на проспект Шевченко.
В их числе – участники АТО, представители «Правого сектора», «Самообороны Майдана Одессы» и пр.
Собравшиеся начали митинг, требуя присвоения добровольцам соответствующего статуса и обеспечения льготами.
Они пришли с флагами Украины и организаций, которые представляют.
Перед собой активисты развернули большую растяжку «Добровольцам – заслуженное признание».
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Среди требований митингующих, в том числе, было создание специальной комиссии и принятие соответствующей программы.
Председатель областного совета Анатолий Урбанский заявил, что поддерживает добровольцев, но их требования невозможно вынести на рассмотрение сессии без согласования и проработки профильных комиссий. Через некоторое время часть активистов ворвались в здание – непосредственно в сессионный зал облсовета, громко объявив свои требования.
Заседание облсовета было сорвано, поскольку активисты прерывали депутатов. В связи с этим в заседании был объявлен перерыв, во время которого депутаты обсудили требования активистов.