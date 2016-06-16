Шойгу приехал в аннексированный Россией Крым
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг прибыл в аннексированный Россией Крым, где он заслушает "доклады о строительстве военной инфраструктуры и проверит военный санаторий в городе Саки".
Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.
"Глава российского военного ведомства заслушает командование ЮВО и Черноморского флота о реализации планов строительства объектов военной инфраструктуры", - сказал Конашенков.
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Кроме того, по его словам, министр РФ посетит оккупированный Севастополь, где вручит награду отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота РФ.
Справка УНИАН. С 27 февраля 2014 года вооруженные люди без различительных знаков блокировали и захватывали военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.
16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.
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Практически все страны мира не признали территориального разделения Украины, осудив действия Кремля.