Шойгу приехал в аннексированный Россией Крым

Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.

"Глава российского военного ведомства заслушает командование ЮВО и Черноморского флота о реализации планов строительства объектов военной инфраструктуры", - сказал Конашенков.

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Кроме того, по его словам, министр РФ посетит оккупированный Севастополь, где вручит награду отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота РФ.

Справка УНИАН. С 27 февраля 2014 года вооруженные люди без различительных знаков блокировали и захватывали военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле Путин и представители нелегитимной власти Крыма подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.

Практически все страны мира не признали территориального разделения Украины, осудив действия Кремля.