Спасая ребенка во время шторма в Затоке, утонул "современный Сухомлинский" из Тернополя - СМИ

Как сообщает "Погляд", среди погибших был учитель тернопольской школы №24 Михаил Близнюк.

"В Тернополе его считали современным Сухомлинским и очень благородным человеком", - отмечает издание.

Напомним, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, во время шторма в море возле поселка Затока под Одессой утонули двое взрослых и двое детей. 5 человек было спасено.

Как отмечает тернопольское издание, среди погибших было трое тернополян – ученица 8-го класса, ученик 9-го класса школы №24, а также заместитель директора по воспитательной работе этого учебного заведения.

"Учитель пожертвовал собственной жизнью, чтобы спасти жизнь ребенка", - отмечает "Погляд".

Ученики школы приехали с художественным руководителем в Одессу, чтобы принять участие в музыкальном фестивале.

Как отмечается на сайте школы, Близнюк был учителем истории и правоведения, имел высшую квалификационную категорию и педагогическое звание "учитель-методист".