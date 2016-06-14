В Минобразования рассказали, как украинские ВУЗы за взятки выдают дипломы студентам-иностранцам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании с ректорами вузов заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

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По ее словам, из таких студентов-иностранцев создают отдельные группы, они за взятки сдают сессии и так же получают дипломы.

Министр сказала, что уже даже получала жалобы на такую ситуацию со стороны послов иностранных государств, поскольку за рубежом уже известно об этом явлении, и таких выпускников ВУЗов на их родине никто не хочет брать на работу.

«Вот такая история. И у нас будет специальное совещание в министерстве по этому поводу, и некоторые из вас (ректоров — УНИАН), видимо, на него будет приглашен. Это огромные репутационные риски для Украины», - отметила Гриневич.

Она отметила, что "с таких студентов никто и не требует учиться, главное - чтобы они платили за обучение и платили взятки". По ее данным, в Украине уже даже появились фирмы, которые помогают студентам-иностранцам, которые не хотят учиться, устроиться на такую форму "обучения".

«Порозводилось фирм, которые на этих людях зарабатывают, их якобы встречают, сопровождают, платят взятки. Но на самом деле - это спрут вокруг этой системы», - считает министр образования и науки Украины.