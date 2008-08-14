Минуглепром следит за экспериментом с зарплатой шахтеров

Заработная плата работников 7 угледобывающих предприятий, переведенных на почасовую систему оплаты труда, выросла в среднем на 2,1% - до 4 тыс. 385,5 грн., по сравнению с зарплатой, начисленной по действующему положению об оплате труда шахтеров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства угольной промышленности со ссылкой на предварительные итоги эксперимента.

В пресс-службе уточнили, что выплата зарплат за июль на указанных предприятиях производилась по почасово-премиальной системе оплаты труда.

Как сообщал УНИАН, Мингулепром ввел с 1 июля в качестве эксперимента почасовую оплату труда на 7 шахтах. Эксперимент продлится 3 месяца.

Почасовая оплата введена, в частности, на ГП «Шахтоуправление Донбасс», на шахте Центральная ГП «Красноармейскуголь», на шахте Белозерская ГП «Добропольеуголь», «им. Гаевого» ГП «Артемуголь», "им. 19 Партсъезда" ОАО «Луганскуголь», на шахте № 81 Киевская ГП «Ровенькиантрацит», а также на шахте «Червоноградская» ГП «Львовуголь».

Справка УНИАН. 8 января премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила о необходимости обеспечить переход от сдельной к почасовой оплате труда шахтеров.

«Шахта им. Засядько должна стать первой, где будет внедрена почасовая оплата труда шахтеров. Возможно, «сдельщина» намного интересней и для собственника шахты, и для государства, поскольку гнать объемы производства в угольной отрасли уже стало нормой», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства поручила Министерству угольной промышленности совместно с профсоюзами и общественными организациями в течение недели разработать соответствующие документы для перехода на почасовую систему оплаты труда. При этом, по ее словам, такая система должна базироваться на определении объема добычи одним человеком на протяжении одной смены.

«Возможно, снизится объем добычи, но это та цена, которую мы должны заплатить за безопасность работы шахтеров», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

11 июня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что с 1 июля на почасовую оплату труда будут переведены шахтеры, работающие в условиях повышенного риска.

«С 1 июля мы перейдем на почасовую оплату труда для шахтеров и других сотрудников, которые работают непосредственно на тех шахтах, где существует опасность в труде, а следующий шаг – мы будем вводить почасовую оплату для всех остальных работников, которые работают под землей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом глава правительства заявила, что переход на почасовую оплату труда не приведет к снижению уровня существующей заработной платы в угледобывающей отрасли Украины.