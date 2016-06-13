Оккупанты доставили из России в Симферополь памятник Екатерине II (фото)

Глава Крымской общественной организации «Русское единство» Елена Аксенова на своей странице в Facebook сообщила, что монумент прибыл в Симферополь 12 июня.

«Вчера поздно вечером, в День России, Екатерина Великая «вернулась» в Крым! Я верю, что навсегда! Сегодня утром скульптуры были доставлены на строительную площадку. Работа продвигается по намеченному плану», – написала она.

Оккупационные власти сообщили, что открытие памятника Екатерине II планируется в конце июня.

Фундамент будущего памятника в центре Симферополя освятили в середине апреля 2016 года. Памятник оккупанты предполагают установить на его прежнем месте, где он был до 1921 года – в Центральном парке культуры и отдыха.

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С инициативой возродить памятник Екатерине II в Симферополе выступила крымская общественная организация «Русское единство» в 2015 году. Оккупанты объявили сбор средств на восстановление памятника, открыт специальный расчетный счет, также объявлен тендер.

Как сообщает "Крым.Реалии", бюст императрице хотят поставить и в Керчи.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».