Киевские бизнесмены продавали госучреждениям продукцию для раненых в АТО по завышенным ценам

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили киевских бизнесменов, которые по завышенной цене реализовывали государственным учреждениям ортопедическую продукцию для нужд раненых в антитеррористической операции. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

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Правоохранители установили, что коммерсанты ввозили в Украину комплектующие к ортопедическим изделиям по поддельным документам с завышенной стоимостью. Импортированный товар реализовывался другим подконтрольным структурам, которые с более чем 50-ти процентной "надбавкой" продавали оборудование государственным учреждениям. По этой схеме в течение 2015 года бизнесмены разворовали 4,4 млн грн из бюджета.

Во время обысков в столичных офисах коммерсантов сотрудники спецслужбы изъяли печати и документацию, на основании которой осуществлялась растаможка продукции и вывода денег за границу. По выводам экспертов, импортируемые комплектующие для бойцов АТО имеют сомнительное качество, а их происхождение не установлено.

Открыто уголовное производство по ст. 364-1 Уголовного, досудебное следствие продолжается.