Папа для Украины: Ватикан создаст комитет для помощи пострадавшим на Донбассе

Папа Римский Франциск инициировал создание специального Комитета, который будет заниматься распределением благотворительных средств, предназначенных для помощи пострадавшим от военных действий на востоке Украины, сообщает Радио Ватикана.

Отмечается, что фонд получил название "Папа для Украины", председателем благотворительного комитета Ватикана назначили епископа-помощника Харьковско-Запорожской епархии Римско-католической Церкви в Украине Яна Собило.

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"Чтобы поддержать эту акцию понтифик пожертвовал свой личный вклад и объявил о сборе средств, который был проведен 24 апреля в всех католических церквях Европы, а полученные средства предназначены «исключительно в интересах населения, ставшего жертвой военных действий, без разницы религии, вероисповедания или этнической принадлежности», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что сумма собранных денег еще не объявлена, так как "процесс сбора был достаточно сложным и средства, собранные в отдельных парафиях, передаются в Рим через Епископские конференции".

Мандат Комитета продлится один год, и, в случае надобности, может быть продлен, отметили в пресс-центре Ватикана.

Как сообщал УНИАН, ранее в Ватикане Папа Римский помолился за мир в Украине. Во время мессы на площади Святого Петра Франциск обратился ко всем украинцам и пожелал скорейшего прекращения войны.

Государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин в июне посетит Украину.