Папа Римский призвал к миру в Украине и пообещал продолжить молиться за безоблачное будущее

Об этом понтифик заявил в среду, 18 мая, в рамках генеральной аудиенции группы украинских детей, сообщает DW.

"Я восстановлю свои молитвы за достижения длительного перемирия, что даст облегчение очень ослаблому населению, а новым поколениям принесет безоблачное будущее", - приводит слова Франциска I агентство KNA.

Читайте такжеПапа Римский в пасхальном обращении призвал к скорейшему окончанию войны в Украине

Особое внимание Папа Римский уделил детям, которые осиротели и стали беженцами из-за вооруженного конфликта, продолжающегося на Востоке Украины.

Некоторые из украинских детей, которые стали участниками генеральной аудиенции у Папы, принесли с собой сделанную ими карту Ватикана с изображениями голубей и пожеланиями мира. Понтифик заверил детей, что лично молится за них и за мир в Украине. Дети, в свою очередь, поблагодарили понтифика за кампанию сбора католиками пожертвований для Украины, которая состоялась 24 апреля.