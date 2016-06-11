Солошенко и Афанасьев написали прошение Путину о помиловании - адвокат

Об этом адвокат Афанасьева Александр Попков сообщил РИА «Новости».

"Сейчас переговоры о передаче Афанасьева и Солошенко идут на дипломатическом уровне, все находится на стадии "вот-вот". Движение есть, все что нужно, мы подписали. Это разные бумаги, в том числе согласие на отбывание наказания на территории Украины — это один из механизмов передачи", — сказал Попков.

Также, по словам защитника, Солошенко и Афанасьев написали прошение президенту России о помиловании и подписали ряд других бумаг, необходимых для осуществления передачи осуждённых.

Как сообщал УНИАН, Афанасьева приговорен в РФ к 7 годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в терроризме, 73-летний Солошенко - к 6 годам заключения по обвинению в попытках приобрести изделия для восстановления средств ПВО в Украине.

10 июня председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о подготовительной работе для обмена осужденных в РФ Солошенко и Афанасьева.

В последние дня СМИ распространяют информацию о возможном обмене Солошенко и Афанасьева на двух россиян - Евгения Мефёдова и Максима Сакауова, которые являются обвиняемыми в уголовном производстве по фактам массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.