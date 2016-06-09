Вступление в НАТО поддерживают почти 44% украинцев - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с 20 мая по 2 июня Киевским международным институтом социологии (КМИС), которые были обнародованы сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Читайте такжеБолее 70% украинцев считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении - опрос

Вместе с тем 18,1% респондентов не смогли ответить на вопрос, одобряют ли они вступление Украины в Североатлантический альянс.

В то же время, по данным опроса, 46,2% опрошенных считают, что Украина должна интегрироваться в Европейский Союз, 11,6% респондентов выступают за вступление Украины в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном.

32,1% респондентов поддержали вариант неприсоединения Украины ни к ЕС, ни к Таможенному союзу.

Всего методом личного интервью было опрошено 2043 респондента в 110 населенных пунктах, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.